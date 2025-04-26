«Реал» считает, что клуб «судят не так, как остальные команды». Высказывания арбитров Бенгоэчеа и Фуэртеса доказазывают это (Marca)
Сегодня в Севилье состоится финальный матч Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной».
Ранее клубное телевидение «сливочных» выпустило видео, в котором раскритиковало назначение Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа на матч с «Барсой», указав на ряд ошибок судьи в пользу соперников «Реала». Назначенный на ВАР арбитр Пабло Гонсалес Фуэртес пообещал серьезные последствия за ролик на ТВ «Реала».
Теперь «Реал» будет следить за судейством в этом матче «с удвоенным вниманием», пишет Marca.
В клубе считают, что вчерашняя пресс-конференция арбитров является «публичным доказательство того, что мадридцев судят не так, как остальные команды».
Утверждается, что в «Реале» чувствуют себя «приговоренными еще до суда».
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