ТВ «Реала» о словах арбитров Бенгоэчеа и Фуэртеса: «Позор, что они будут судить финал Кубка. Испанское судейство запятнано и не заслуживает доверия. «Мадрид» против всего и вся»

Клубное ТВ «Реала» раскритиковал судей матча с «Барсой» за их слова.

Сегодня в Севилье состоится финальный матч Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной».

Ранее клубное телевидение мадридского клуба выпустило видео, в котором раскритиковало назначение Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа на матч с «Барсой», указав на ряд ошибок судьи в пользу соперников «Реала». Назначенный на ВАР арбитр Пабло Гонсалес Фуэртес пообещал серьезные последствия за ролик на ТВ «Реала».

«Впереди финал, о котором мы поговорим, и мы надеемся, что «Реал Мадрид » победит, но мы не можем игнорировать все, что произошло вчера. Это была нелепая пресс-конференция, на которой присутствовали два судьи, которые должны обслуживать этот матч.

Это позор, что сегодня будут работать именно эти судьи. Это подтверждает то, что мы осуждали долгое время. Этот грязный испанский футбол полностью запятнан. И де Бургос, и Гонсалес Фуэртес подтвердили этот позор, который распространился на все уровни футбола.

Мы видели, как ФИФА назначила судей, ответственных за клубный чемпионат мира: шесть англичан, шесть французов, более 30 главных судей и более 50 ассистентов – и ни одного испанского арбитра.

Испанское судейство не заслуживает доверия; оно запятнано всем, что произошло за последние годы. Оно запятнано делом Негрейры, которое все еще расследуется. На своих постах остались все те же люди: Медина Канталехо (глава технического комитета судей – Спортс’’), Клос Гомес (глава отдела ВАР – Спортс’’).

Мы видели, как де Бургос допускал серьезные ошибки против «Реала» еще в 2017 году. Тот Суперкубок, когда Криштиану был удален с поля. Несколько месяцев спустя его статус повысили до международного класса.

Вчерашний день был вишенкой на торте. Это подтверждает всю грязь, царящую вокруг испанского судейства. Это позор, что эти судьи будут работать на матче. Они проявили враждебность. Они использовали оскорбительные выражения.

Как говорят в «Реале», нельзя запятнать финал. Футбол должен победить, но «Реал» не может молчать. «Реал» против всего и вся. Еще один позор испанского футбола», – сказал ведущий клубного ТВ «Реала» Хесус Алькаиде.

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