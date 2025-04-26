ТВ «Реала»: «Судьи должны быть беспристрастны, но те, кто будут работать на финале Кубка Испании, дали всем ясно понять, что будут действовать иначе»
Мадридцы встретятся с «Барселоной» в финале Кубка Испании. Игру обслужит бригада рефери во главе с Рикардо де Бургосом Бенгоэчеа.
«Мы требуем максимального профессионализма со стороны судей, обслуживающих матчи «Реала» и других команд лиги. Требуем, чтобы одинаковые критерии применялись по отношению к – ни больше ни меньше – всем командам.
Рефери должны быть беспристрастны настолько, насколько это возможно. Но те судьи, которые сегодня будут работать на финале Кубка Испании, вчера на пресс-конференции ясно дали всем понять, что будут действовать иначе», – прозвучало в эфире ТВ «Реала».
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