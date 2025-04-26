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ТВ «Реала»: «Судьи должны быть беспристрастны, но те, кто будут работать на финале Кубка Испании, дали всем ясно понять, что будут действовать иначе»

Клубный канал «Реала» заявил, что справедливого судейства сегодня не будет.

Мадридцы встретятся с «Барселоной» в финале Кубка Испании. Игру обслужит бригада рефери во главе с Рикардо де Бургосом Бенгоэчеа.

«Мы требуем максимального профессионализма со стороны судей, обслуживающих матчи «Реала» и других команд лиги. Требуем, чтобы одинаковые критерии применялись по отношению к – ни больше ни меньше – всем командам.

Рефери должны быть беспристрастны настолько, насколько это возможно. Но те судьи, которые сегодня будут работать на финале Кубка Испании, вчера на пресс-конференции ясно дали всем понять, что будут действовать иначе», – прозвучало в эфире ТВ «Реала».

Судейский скандал перед класико: арбитр расплакался из-за клубного ТВ «Реала», «Мадрид» полыхает

ТВ «Реала» о словах арбитров Бенгоэчеа и Фуэртеса: «Позор, что они будут судить финал Кубка. Испанское судейство запятнано и не заслуживает доверия. «Мадрид» против всего и вся»

ТВ «Реала» о деле Негрейры: «В Ла Лиге наблюдается систематическая коррупция – это сказал судья. Это придает еще большую значимость протесту и попыткам добиться изменений»

«Барселона» – «Реал»: прогноз от Юры Ла Саета на финал Кубка Испании

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
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