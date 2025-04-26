В ФИФА не понимают, почему судьи перед финалом «Реал» – «Барса» дали пресс-конференцию

В ФИФА отреагировали на ситуацию с судьями перед финалом Кубка Испании.

По данным El Chiringuito, в ФИФА заявили «Реалу», что не понимают, почему судьи дали пресс-конференцию перед игрой.

Сегодня в Севилье состоится финальный матч Кубка Испании.

Напомним, на пресс-конференции перед финальным матчем главный арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа заплакал, говоря о критике телевидения «Реала»: «Когда твой ребенок приходит домой в слезах, потому что в школе его отца назвали вором, это очень тяжело» . Назначенный на ВАР арбитр Пабло Гонсалес Фуэртес пообещал серьезные последствия за ролик на ТВ «Реала».

Клубное телевидение мадридцев ранее выпустило видео, в котором раскритиковало назначение де Бургоса Бенгоэчеа на финал Кубка Испании, указав на ряд ошибок судьи в пользу соперников «Реала ».

«Реал» был недоволен ситуацией с комментариями арбитров и требовал заменить бригаду судей. Сообщалось , что «сливочные» в том числе могут не сыграть в финале. Клуб отменил пресс-конференцию, тренировку и фотосессию перед финалом с «Барсой» и пропустил ужин с представителями RFEF и каталонцев.

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