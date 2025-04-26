«Реал» надеется, что Высший совет по спорту или ФИФА вмешаются в ситуацию с судьями (El Chiringuito TV)
«Реал» надеется, что CSD или ФИФА вмешаются в ситуацию с судьями.
Об этом сообщает El Chiringuito TV.
По данным источника, в преддверии сегодняшнего финала Кубка Испании против «Барселоны» мадридский клуб рассчитывает, что Высший совет по спорту или Международная федерация футбола отреагируют на скандал вокруг назначения на класико бригады арбитров во главе с Рикардо Бенгоэчеа.
Сообщалось, что «Реал» хочет отстранения судьи от игры с «блауграной» – «Мадрид» ошеломлен слезами Бенгоэчеа на пресс-конференции.
Судейский скандал перед класико: арбитр расплакался из-за клубного ТВ «Реала», «Мадрид» полыхает
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: El Chiringuito TV
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости