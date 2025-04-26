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  • В RFEF считают, что судье ВАР финала Кубка Испании не стоило делать заявление о клубном ТВ «Реала». Фуэртес сказал, что арбитры «начнут принимать более серьезные меры» (El Chiringuito TV)
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В RFEF считают, что судье ВАР финала Кубка Испании не стоило делать заявление о клубном ТВ «Реала». Фуэртес сказал, что арбитры «начнут принимать более серьезные меры» (El Chiringuito TV)

В RFEF считают, что судье матча «Барселона» – «Реал» не стоило делать заявление.

Сегодня в Севилье состоится финальный матч Кубка Испании.

Ранее клубное телевидение мадридского клуба выпустило видео, в котором раскритиковало назначение Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа на матч с «Барсой», указав на ряд ошибок судьи в пользу соперников «Реала».

После этого арбитр ВАР Пабло Гонсалес Фуэртес, который будет работать на финале, сделал заявление: «Мы начнем принимать гораздо более серьезные меры. Мы собираемся войти в историю, потому что больше не собираемся терпеть».

Как сообщает El Chiringuito со ссылкой на источники, Королевская испанская футбольная федерация считает, что Фуэртес допустил ошибку, сделав заявление незадолго до игры.

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«Барселона» – «Реал»: прогноз от Юры Ла Саета на финал Кубка Испании

Опубликовал: Максим Федер
Источник: El Chiringuito TV
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Пабло Гонсалес Фуэртес
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logoЛа Лига
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
logoКласико
Федерация футбола Испании
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