В RFEF считают, что судье ВАР финала Кубка Испании не стоило делать заявление о клубном ТВ «Реала». Фуэртес сказал, что арбитры «начнут принимать более серьезные меры» (El Chiringuito TV)

В RFEF считают, что судье матча «Барселона» – «Реал» не стоило делать заявление.

Сегодня в Севилье состоится финальный матч Кубка Испании.

Ранее клубное телевидение мадридского клуба выпустило видео, в котором раскритиковало назначение Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа на матч с «Барсой», указав на ряд ошибок судьи в пользу соперников «Реала ».

После этого арбитр ВАР Пабло Гонсалес Фуэртес , который будет работать на финале, сделал заявление : «Мы начнем принимать гораздо более серьезные меры. Мы собираемся войти в историю, потому что больше не собираемся терпеть».

Как сообщает El Chiringuito со ссылкой на источники, Королевская испанская футбольная федерация считает, что Фуэртес допустил ошибку, сделав заявление незадолго до игры.

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