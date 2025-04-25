Перес пропустил ужин RFEF перед финалом Кубка Испании «Барса» – «Реал». Лапорта присутствует

Флорентино Перес пропустил ужин перед финалом Кубка Испании.

В пятницу вечером за день до матча в Севильском Алькарасе Королевская испанская федерация футбола (RFEF) организовала ужин, куда пригласили представителей финалистов.

Со стороны «Барсы» присутствует президент Жоан Лапорта. А вот глава «Реала» Флорентино Перес пропустил ужин, отправив туда директоров Хосе Анхеля Санчеса и Эмилио Бутрагеньо. На ужине присутствует также руководитель RFEF.

Напомним, на пресс-конференции перед финалом Кубка Испании главный арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа заплакал, говоря о критике телевидения «Реала»: «Когда твой ребенок приходит домой в слезах, потому что в школе его отца назвали вором, это очень тяжело» . Назначенный на ВАР арбитр Пабло Гонсалес Фуэртес пообещал серьезные последствия за ролик на ТВ «Реала».

Клубное телевидение мадридцев ранее выпустило видео, в котором раскритиковало назначение де Бургоса Бенгоэчеа на финал Кубка Испании, указав на ряд ошибок судьи в пользу соперников «Реала ».

«Реал» недоволен ситуацией с комментариями арбитров и требовал заменить бригаду судей. Сообщалось , что «сливочные» в том числе могут не сыграть в финале. Клуб отменил пресс-конференцию, тренировку и фотосессию перед финалом с «Барсой» и пропустит ужин с представителями RFEF.

«Реал» хочет отстранения Фуэртеса, назначенного на ВАР в финале Кубка Испании, после его слов о клубном ТВ. RFEF не собирается менять никого из судей

«Реал» хочет отстранения Бенгоэчеа от судейства финала Кубка Испании. Клуб ошеломлен слезами арбитра на пресс-конференции (COPE)