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В «Реале» ждут, что RFEF все же отстранит судей финала Кубка Испании с «Барсой» (The Athletic)

«Реал» ждет, что RFEF заменит судей на финал Кубка Испании с «Барселоной».

В субботу мадридский клуб будет противостоять команде тренера Ханси Флика в финале Кубка Испании. Игра в Севилье начнется в 23:00 по московскому времени. 

На пресс-конференции перед финалом главный арбитр встречи Рикардо де Бургос Бенгоэчеа заплакал, говоря о критике телевидения «Реала»: «Когда твой ребенок приходит домой в слезах, потому что в школе его отца назвали вором, это очень тяжело». Назначенный на ВАР арбитр Пабло Гонсалес Фуэртес ранее пообещал серьезные последствия за ролик на ТВ «Реала». Клубное телевидение мадридцев ранее выпустило видео, в котором раскритиковало назначение Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа на финал Кубка Испании, указав на ряд ошибок судьи в пользу соперников «Реала».

Утверждалось, что «Мадрид» после этого настаивал на замене судей и рассматривал вариант с бойкотом игры. В Королевской испанской федерации футбола отказались отстранять судей и заявили, что для этого «не видят никаких причин, независимо от того, что говорит «Реал».

The Athletic сообщает, что в клубе все еще ждут, что RFEF отстранит Бенгоэчеа и Фуэртеса от работы на субботнем матче после их скандальных высказываний.

«Реал» выступил с заявлением перед финалом: «Считаем неприемлемыми заявления арбитров. Это еще раз показывает их враждебность к нашему клубу. Надеемся на соответствующие меры»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Athletic
logoКубок Испании
Федерация футбола Испании
logoЛа Лига
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
logoКласико
logoБарселона
Пабло Гонсалес Фуэртес
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