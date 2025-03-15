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Ориньо о расизме: «Я бы ударил этого человека в лицо. Мы здесь, чтобы работать, а не терпеть оскорбления. Реакция Вендела была очень спокойная»

Ориньо заявил, что не стал бы терпеть расизм и ударил бы обидчика в лицо.

Защитник «Химок» высказался о ситуации с полузащитником «Зенита» Венделом, которому ухали фанаты в Воронеже.

«В футболе нет места расизму. Мы видели, что было с Винисиусом, сейчас с Венделом. Это очень сложная ситуация. Если ему нужна помощь и поддержка – я здесь.

Его реакция была очень спокойная. Если бы это было со мной, я бы ударил этого человека в лицо. Мы здесь, чтобы работать, а не терпеть оскорбления», – сказал Ориньо для «РБ Спорт».

Во время матча 20-го тура Мир РПЛ «Факел» – «Зенит» (0:2) хавбек гостей Вендел был удален за неприличный жест в адрес фанатов. Бразилец пожаловался на расизм со стороны болельщиков хозяев. КДК РФС не отменил удаление игрока – он пропустит матч со «Спартаком», который состоится 16 марта. «Факел» был наказан матчем без зрителей и оштрафован на 1 млн рублей за расизм.

Ухающих фанатов «Факела» пока не нашли. А как же камеры и Fan ID?

Вендел пропускает «Спартак». Теперь точно

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
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