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Малафеев об оскорблениях от фанатов: «Футболисты на поле никак не защищены. Люди получают удовольствие, крича тебе в спину гадости»

Вячеслав Малафеев отметил беззащитность игроков перед оскорблениями фанатов.

«Футболисты на поле никак не защищены. Они не вправе ответить на провокации, воздействовать на ситуацию и в итоге остаются самыми уязвимыми в подобных конфликтах. Даже если говорить о бытовых историях — там человек хотя бы может ответить, высказать мнение, надавить, применить силу. 

В футболе же игрок ничего сделать не может. Его оскорбляют, что-то говорят, а если он ответит — накажут именно его. На трибуне, если тебе показали средний палец, а ты ответил тем же, ничего не произойдет. А вот если так сделает футболист, его дисквалифицируют. Это нужно понять и принять.

Когда я играл, оскорбляли меня, мою жену, семью, склоняли фамилию, выдумывали прозвища — все это было в порядке вещей. Это часть спорта. Ты ничего с этим не можешь сделать. Ты беззащитен, пешка в игре. А вокруг сидят тысячи людей, которые получают удовольствие, крича тебе в спину гадости.

И к этому нужно быть готовым. Для многих, например, оскорбление родных, детей, семьи звучит в разы жестче, чем для темнокожего футболиста слова про его цвет кожи. Когда задевают тебя — это неприятно, но терпимо. А когда переходят на родных, детей, родителей — гораздо хуже», — сказал экс-голкипер «Зенита» и сборной России.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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