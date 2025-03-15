Радченко о расизме в адрес Вендела и решении КДК: «Пальчиком погрозили, но все останется, как прежде, проблема существует. Вопросы есть и к Fan ID, зачем тогда его вводили?»
Во время матча 20-го тура Мир РПЛ «Факел» – «Зенит» (0:2) хавбек гостей Вендел был удален за неприличный жест в адрес фанатов. Бразилец пожаловался на расизм со стороны болельщиков хозяев. КДК РФС не отменил удаление игрока – он пропустит матч со «Спартаком», который состоится 16 марта. «Факел» был наказан матчем без зрителей и оштрафован на 1 млн рублей за расизм.
– Ну, наказали футболиста, наказали стадион, а что дальше? Прецедент был очень серьезный, резонанс большой. Но поговорили и все закончили. А я думаю, что надо эту проблему решать глубже, а так – пожурили, пальчиком погрозили, но все останется, как прежде. А проблема есть, она существует.
– Сейчас много говорят о том, что пресловутый «паспорт болельщика» в данном случае ничем не помогает, хотя его введение было направлено, в том числе, и на пресечение подобных эпизодов…
– Да, мы это видим, так что вопросы есть и к Fan ID. Зачем тогда его вводили? Ведь болельщики до сих пор протестуют против него и не ходят на стадион. Так что, повторюсь, проблему надо решать – и на самом высоком уровне, – сказал бывший нападающий «Зенита».
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