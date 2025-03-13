КДК о дисквалификации Вендела: «Он дважды принес извинения. Понимает, что совершил проступок, объяснил реакцией на дискриминацию. Смягчили из‑за проявления расизма»
Ранее КДК РФС дисквалифицировал полузащитника «Зенита» на 2 матч (один условно).
«По Венделу направили документы в ЭСК, получили заключение, о том, что Мешков правильно удалил его с поля. КДК не отменил красную карточку Венделу.
Вендел принял участие в заседании, он дважды принес свои извинения перед КДК и болельщиками. Он понимает, что совершил проступок, оскорбительный жест. Объяснил это реакцией на дискриминационные выкрики с трибун, что болельщики неоднократно «ухали» в его и не только в его адрес. Он не сдержался, но принес извинения. В последующем пообещал не допускать подобного.
Венделу предполагались санкции от двух до четырех матчей дисквалификации, смягчили из‑за проявления расизма на основании статьи 26 и статьи 28. Оба условных матча дать не могли, потому что не отменили красную карточку», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.
Вендел был удален за неприличный жест в сторону болельщиков «Факела» в матче 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Главный арбитр Виталий Мешков показал игроку прямую красную карточку на 74-й минуте после вмешательства ВАР.
Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам.
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