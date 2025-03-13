Анатолий Бышовец: «В России расизмом даже не пахнет, просто есть какие-то глупые болельщики. Красная Венделу несправедлива»

Анатолий Бышовец не согласен с удалением Вендела после расистского инцидента.

В 20-м туре Мир РПЛ «Зенит » в Воронеже обыграл «Факел» (2:0). Вендел получил красную карточку за неприличный жест в адрес фанатов воронежцев, которые издавали в адрес футболиста ухающие звуки.

«Красная карточка несправедлива по отношению к Венделу. Его действие – это результат эмоций, но вполне оправданный. В России расизмом даже не пахнет, просто есть какие-то глупые болельщики. Вендел проявил естественную реакцию.

Если бы карточку Вендела отменили, то создали бы прецедент. Для этого нужно какое-то коллективное решение. Если к этому бы отнеслись с понимаем, то это был бы хороший урок для бесчинствующей части болельщиков.

Я поддержал бы отмену красной карточки Вендела . Я на стороне игрока. Это потеря для Зенита» перед решающим матчем со «Спартаком». Но закон есть закон. Спекуляции на этот счет будут, если подобные ситуации повторятся», – заявил бывший главный тренер «Зенита» и сборной России.