Кузнецов пропустит минимум 2 месяца из‑за сотрясения: «Окончательный диагноз поймем в течение недели»

Евгений Кузнецов пропустит минимум два месяца из‑за сотрясения мозга.

В среду 32‑летний форвард СКА получил травму в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с ЦСКА (5:6), столкнувшись с защитником москвичей Владиславом Провольневым.

«Сейчас игрок находится под наблюдением врачей. Последствия после удара очень серьезные — игрок находился какое‑то время без сознания, у него были пробелы в памяти.

Окончательный диагноз поймем в течение недели. Но предварительно игрок пропустит минимум два месяца», — сообщил «Матч ТВ » источник из медицинского штаба СКА.

В 33 матчах текущего сезона Кузнецов набрал 33 (10+23) очка.