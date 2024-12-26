Кузнецов пропустит минимум 2 месяца из‑за сотрясения: «Окончательный диагноз поймем в течение недели»
Евгений Кузнецов пропустит минимум два месяца из‑за сотрясения мозга.
В среду 32‑летний форвард СКА получил травму в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с ЦСКА (5:6), столкнувшись с защитником москвичей Владиславом Провольневым.
«Сейчас игрок находится под наблюдением врачей. Последствия после удара очень серьезные — игрок находился какое‑то время без сознания, у него были пробелы в памяти.
Окончательный диагноз поймем в течение недели. Но предварительно игрок пропустит минимум два месяца», — сообщил «Матч ТВ» источник из медицинского штаба СКА.
В 33 матчах текущего сезона Кузнецов набрал 33 (10+23) очка.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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