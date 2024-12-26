Отар Кушанашвили раскритиковал работу Марко Николича в ЦСКА.

– Ты фанат ЦСКА? Как тебе команда в этом сезоне?

– Да, все меньше и меньше, но да, я фанат ЦСКА. Я хочу поблагодарить клуб за моральную поддержку во время этой мерзкой болезни. Тем не менее я должен сказать, что меня до смерти утомили приглашенные люди, которые говорят: «После зимних сборов будет другая команда».

Приглашение Николича было огромной стратегической ошибкой. Это не тот Николич, который влюбил нас в себя в «Локомотиве ». Что-то с ним случилось, когда его отымели арабы.

Мне сразу было понятно, что команда не знает, что делать на поле. Не знаю, как на это смотрят Юран , Шалимов или Писарев, но даже мне было понятно.

Что Гинер сделает с тренером зимой? Даст неустойку. Да я бы [на месте тренера] на ### послал все контракты и поехал бы в Кутаиси с такими огромными деньгами.

ЦСКА, команда, которая побеждала испанских грандов и выиграла все титулы на земле, не знает, что делает на поле. За исключением двоих – Акинфеева не считаю, это Ленин в Мавзолее – это Обляков и узбек Аббосбек Файзуллаев , которого нам послали небеса.

Узбек тянет русскую команду в одиночку в каждом матче. А если бы он не приехал к вам после матчей сборных? Нет ни системы, ни стройности.

Николич – не тренер для ЦСКА. Из ЦСКА он будет уходить так же, как уйдет из сборной Казахстана Черчесов, а Моуринью – из «Фенербахче ». Расстанутся, говоря друг о друге гадости. Марко будет говорить, что его недопоняли: «Мне не дали еще 17 лет, я бы видоизменил команду», – сказал медиаменеджер «Родины Медиа».