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«Николич – не тренер для ЦСКА. Что-то с ним случилось, когда его отымели арабы». Кушанашвили об игре армейцев при сербе

Отар Кушанашвили раскритиковал работу Марко Николича в ЦСКА.

– Ты фанат ЦСКА? Как тебе команда в этом сезоне?

– Да, все меньше и меньше, но да, я фанат ЦСКА. Я хочу поблагодарить клуб за моральную поддержку во время этой мерзкой болезни. Тем не менее я должен сказать, что меня до смерти утомили приглашенные люди, которые говорят: «После зимних сборов будет другая команда».

Приглашение Николича было огромной стратегической ошибкой. Это не тот Николич, который влюбил нас в себя в «Локомотиве». Что-то с ним случилось, когда его отымели арабы.

Мне сразу было понятно, что команда не знает, что делать на поле. Не знаю, как на это смотрят Юран, Шалимов или Писарев, но даже мне было понятно.

Что Гинер сделает с тренером зимой? Даст неустойку. Да я бы [на месте тренера] на ### послал все контракты и поехал бы в Кутаиси с такими огромными деньгами.

ЦСКА, команда, которая побеждала испанских грандов и выиграла все титулы на земле, не знает, что делает на поле. За исключением двоих – Акинфеева не считаю, это Ленин в Мавзолее – это Обляков и узбек Аббосбек Файзуллаев, которого нам послали небеса.

Узбек тянет русскую команду в одиночку в каждом матче. А если бы он не приехал к вам после матчей сборных? Нет ни системы, ни стройности.

Николич – не тренер для ЦСКА. Из ЦСКА он будет уходить так же, как уйдет из сборной Казахстана Черчесов, а Моуринью – из «Фенербахче». Расстанутся, говоря друг о друге гадости. Марко будет говорить, что его недопоняли: «Мне не дали еще 17 лет, я бы видоизменил команду», – сказал медиаменеджер «Родины Медиа».

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
logoСергей Юран
logoИгорь Шалимов
logoИгорь Акинфеев
logoИван Обляков
logoАббосбек Файзуллаев
logoЖозе Моуринью
logoМарко Николич
logoРодина Медиа
logoЦСКА
logoWinline Медиалига
контент
logoОтар Кушанашвили
logoпремьер-лига Россия
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