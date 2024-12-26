Мовсесьян покинул пост спортивного директора ЦСКА: «Несмотря на ограниченные условия, неоднократно решал поставленные задачи»

Андрей Мовсесьян покинул пост спортивного директора ЦСКА.

Стороны расторгли соглашение по соглашению.

«ПФК ЦСКА благодарит Андрея Николаевича за многолетнюю работу в спортивном блоке клуба.

Несмотря на ограниченные условия, Андрей Мовсесьян неоднократно решал поставленные задачи. Мы желаем Андрею Николаевичу успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в заявлении клуба.

Специалист работал в московском клубе на разных должностях с 2012 года. С 2022 года он занимал должность спортивного директора.

В нынешнем сезоне ЦСКА располагается на шестой позиции в турнирной таблице Мир РПЛ , имея в активе 31 балл в 18 матчах.