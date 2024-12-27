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Шэй Гилджес-Александер повторил личный рекорд результативности в матче с «Индианой» – 45 очков

Шэй Гилджес-Александер повторил личный рекорд результативности.

Защитник «Оклахомы» набрал 45 очков в победном матче с «Индианой» (120:114).

ШГА реализовал 15 из 22 с игры и все 11 штрафных, у «Тандер» девятая победа подряд.

За 38 минут канадец также записал на свой счет 7 подборов, 8 передач, 1 перехват и 2 блок-шота.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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