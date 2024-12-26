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  • Джикия – лидер среди спортсменов по нарушениям ПДД в этом году, у него 652 штрафа. Соболев – 3-й, Дзюба, Баринов, Ковальчук, Толчинский – в десятке («Постньюс»)
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Джикия – лидер среди спортсменов по нарушениям ПДД в этом году, у него 652 штрафа. Соболев – 3-й, Дзюба, Баринов, Ковальчук, Толчинский – в десятке («Постньюс»)

Джикия – лидер среди спортсменов по штрафам, Ковальчук и Толчинский – в топ-10.

По данным «Постньюс», рейтинг возглавил защитник «Химок» Георгий Джикия (652 штрафа). В тройку также вошли фигурист Илья Авербух (409 штрафов) и нападающий «Зенита» Александр Соболев (264 штрафа).

Также в десятку попали футболисты Артем Дзюба («Акрон»), Дмитрий Баринов («Локомотив») и Рифат Жемалетдинов (ЦСКА), накопившие 258, 216 и 176 штрафов соответственно.

Илья Ковальчук занял общее восьмое место и первое среди хоккеистов – 181 штраф. Форвард СКА Сергей Толчинский получил 165 штрафов и замкнул десятку.

Отмечается, что у Толчинского осталось менее 10 неоплаченных нарушений. О Ковальчуке точной информации нет.

Большинство взысканий спортсмены из списка погасили.

Авербух за год нарушил ПДД 409 раз, Загитова – 210, Нагорный – 202 («Постньюс»)

У Джикии 2148 штрафов на более чем 2 млн рублей за нарушение ПДД с 2021 года, 1915 из них – за превышение скорости. 44 штрафа на 35 тысяч не оплачены до сих пор («Постньюс»)

У Баринова 703 нарушения ПДД на 642 тысячи за полтора года. Среди возможных наказаний хавбека «Локо» за просрочку оплаты штрафов – арест на 15 суток (Mash)

На «Гелендвагене» Соболева числится 557 штрафов на 547 000 рублей. За три года форвард «Спартака» 450 раз превысил скорость (Mash)

Дзюба получил более 100 штрафов за нарушение ПДД с октября прошлого года. Форвард выплатил 88 000 рублей и должен еще 6 000 (Shot)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Постньюс»
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светская хроника
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