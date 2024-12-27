«Ливерпуль» не проигрывает 22 матча подряд – 19 побед и 3 ничьих

«Ливерпуль» продлил серию без поражений до 22 матчей.

Команда Арне Слота обыграла «Лестер » (3:1) в матче 18-го тура АПЛ.

Серия мерсисайдцев без поражений во всех турнирах длится 22 игры – 19 побед и 3 ничьих. Последний раз «Ливерпуль » проигрывал 14 сентября – в матче с «Ноттингем Форест» (0:1).

В следующем матче «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Вест Хэмом». Игра 19-го тура АПЛ пройдет 29 декабря.