«Ливерпуль» не проигрывает 22 матча подряд – 19 побед и 3 ничьих
«Ливерпуль» продлил серию без поражений до 22 матчей.
Команда Арне Слота обыграла «Лестер» (3:1) в матче 18-го тура АПЛ.
Серия мерсисайдцев без поражений во всех турнирах длится 22 игры – 19 побед и 3 ничьих. Последний раз «Ливерпуль» проигрывал 14 сентября – в матче с «Ноттингем Форест» (0:1).
В следующем матче «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Вест Хэмом». Игра 19-го тура АПЛ пройдет 29 декабря.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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