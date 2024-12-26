«Детройт» уволил Лалонда. Маклеллан назначен новым главным тренером
«Детройт» уволил Дерека Лалонда и назначил главным тренером Тодда Маклеллана.
Сегодня генеральный менеджер «Ред Уингс» Стив Айзерман объявил, что клуб отправил в отставку 52-летнего американского специалиста. «Детройт» на данный момент занимает 15-е место в Восточной конференции.
На пост главного тренера назначен канадский тренер Тодд Маклеллан, который ранее возглавлял «Сан-Хосе», «Эдмонтон», и «Лос-Анджелес». Также он работал с национальной сборной Канады на ЧМ-2015, где завоевал золотые медали.
Кроме того, «Детройт» подписал контракт с Трентом Йони, он будет помощником главного тренера.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть «Детройта»
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