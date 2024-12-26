«Детройт» уволил Лалонда. Маклеллан назначен новым главным тренером

«Детройт» уволил Дерека Лалонда и назначил главным тренером Тодда Маклеллана.

Сегодня генеральный менеджер «Ред Уингс» Стив Айзерман объявил, что клуб отправил в отставку 52-летнего американского специалиста. «Детройт » на данный момент занимает 15-е место в Восточной конференции.

На пост главного тренера назначен канадский тренер Тодд Маклеллан , который ранее возглавлял «Сан-Хосе», «Эдмонтон», и «Лос-Анджелес». Также он работал с национальной сборной Канады на ЧМ-2015, где завоевал золотые медали.

Кроме того, «Детройт » подписал контракт с Трентом Йони, он будет помощником главного тренера.