Лилиан Тюрам: «Расизм в футболе – отражение расизма в обществе. Современный мир построен на концепции превосходства белых людей над небелыми»

Лилиан Тюрам высказался о проблеме расизма в футболе.

«Расизм в футболе является отражением расизма в обществе. Современный мир построен на концепции превосходства белых людей над небелыми. Если разобраться, то от расистских оскорблений на футбольных стадионах страдают именно чернокожие игроки. Почему? Потому что существует расизм.

Винисиус подвергается расизму в Испании , но сколько людей говорят, что это он виноват сам? Можете представить?

Молодой парень страдает от расизма, но говорят, что его поведение потворствует расизму... Немыслимо», – сказал бывший защитник сборной Франции.