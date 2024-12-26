«Манчестер Сити» выиграл 1 из 13 последних матчей. Побед нет 5 игр подряд
«Манчестер Сити» выиграл 1 из 13 последних матчей во всех турнирах.
Команда тренера Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Эвертоном» (1:1) в игре 18-го тура АПЛ.
«Горожане» не побеждают на протяжении пяти матчей подряд во всех соревнованиях после того, как 4 декабря обыграли «Ноттингем Форест» (3:0).
В общей сложности «Манчестер Сити» выиграл лишь один раз в течение 13 последних игр во всех турнирах. На этом отрезке команда проиграла 9 раз и трижды сыграла вничью.
На данный момент «Манчестер Сити» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 баллов в 18 встречах.
Команда продолжит сезон 29 декабря матчем против «Лестера».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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