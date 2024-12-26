«Манчестер Сити» выиграл 1 из 13 последних матчей. Побед нет 5 игр подряд

«Манчестер Сити» выиграл 1 из 13 последних матчей во всех турнирах.

Команда тренера Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Эвертоном » (1:1) в игре 18-го тура АПЛ .

«Горожане» не побеждают на протяжении пяти матчей подряд во всех соревнованиях после того, как 4 декабря обыграли «Ноттингем Форест» (3:0).

В общей сложности «Манчестер Сити» выиграл лишь один раз в течение 13 последних игр во всех турнирах. На этом отрезке команда проиграла 9 раз и трижды сыграла вничью.

На данный момент «Манчестер Сити » занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 баллов в 18 встречах.

Команда продолжит сезон 29 декабря матчем против «Лестера».