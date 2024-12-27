«Ливерпуль» лидирует в АПЛ, опережая «Челси» на 7 очков при матче в запасе. «Ман Сити» отстает на 14 очков, «МЮ» – на 20
«Ливерпуль» увеличил отрыв от преследователей.
Команда Арне Слота обыграла «Лестер» со счетом 3:1 в 18-м туре АПЛ.
«Красные» занимают первое место в турнирной таблице, набрав 42 очка после 17 проведенных матчей. Они опережают «Челси» на 7 баллов при матче в запасе, «Ноттингем Форест» – на 8.
«Арсенал» отстает от мерсисайдцев на 9 очков при таком же количестве игр. 27 декабря команда Микеля Артеты встретится с «Ипсивчем».
«Манчестер Сити» набрал на 14 баллов меньше, чем лидеры лиги, проведя на одну игру больше. «Манчестер Юнайтед» отстает от «Ливерпуля» на 20 очков, сыграв 18 матчей.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем