«Ливерпуль» лидирует в АПЛ, опережая «Челси» на 7 очков при матче в запасе. «Ман Сити» отстает на 14 очков, «МЮ» – на 20

«Ливерпуль» увеличил отрыв от преследователей.

Команда Арне Слота обыграла «Лестер» со счетом 3:1 в 18-м туре АПЛ .

«Красные» занимают первое место в турнирной таблице, набрав 42 очка после 17 проведенных матчей. Они опережают «Челси » на 7 баллов при матче в запасе, «Ноттингем Форест » – на 8.

«Арсенал » отстает от мерсисайдцев на 9 очков при таком же количестве игр. 27 декабря команда Микеля Артеты встретится с «Ипсивчем».

«Манчестер Сити » набрал на 14 баллов меньше, чем лидеры лиги, проведя на одну игру больше. «Манчестер Юнайтед» отстает от «Ливерпуля» на 20 очков, сыграв 18 матчей.