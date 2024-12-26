Авербух о 409 штрафах за нарушение ПДД: «На меня оформлено четыре машины. Это точно не уличные гонки. Это исключительно трассовая история»

Илья Авербух высказался о штрафах за нарушение правил дорожного движения.

Ранее «Постньюс» сообщил, что на счету Авербуха 409 нарушений за 2024 год.

«На меня оформлено четыре машины, поэтому суммарно штрафы приходят и за другие авто. И там львиная доля парковочных, плюс во время гастролей проезжаю около 80% городов на машине.

Конечно, когда ты едешь по 6-7 часов за рулем, то какие-то штрафы прилетают.

Это точно не уличные гонки. Это исключительно трассовая история. В Москве такого нет. Только если ездишь в другой город», – сказал Авербух.