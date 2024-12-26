Авербух о 409 штрафах за нарушение ПДД: «На меня оформлено четыре машины. Это точно не уличные гонки. Это исключительно трассовая история»
Илья Авербух высказался о штрафах за нарушение правил дорожного движения.
Ранее «Постньюс» сообщил, что на счету Авербуха 409 нарушений за 2024 год.
«На меня оформлено четыре машины, поэтому суммарно штрафы приходят и за другие авто. И там львиная доля парковочных, плюс во время гастролей проезжаю около 80% городов на машине.
Конечно, когда ты едешь по 6-7 часов за рулем, то какие-то штрафы прилетают.
Это точно не уличные гонки. Это исключительно трассовая история. В Москве такого нет. Только если ездишь в другой город», – сказал Авербух.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем