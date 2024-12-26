Овечкин – самый упоминаемый спортсмен в российских СМИ в 2024 году. Медведев – 2-й, Дзюба – 3-й, Сафонов – 4-й, Махачев – 11-й, фигуристов нет в топ-30 («Медиалогия»)
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на компанию «Медиалогия». Рейтинг составлен за период с 1 января по 24 декабря 2024 года на основе более 100 тысяч источников – ТВ, радио, газет, журналов, информационных агентств и интернет-СМИ.
Медиаиндекс 39-летнего форварда «Вашингтона» составил 1,574 миллиона упоминаний. На втором месте – теннисист Даниил Медведев (1,169 миллиона), третью позицию занял нападающий «Акрона» Артем Дзюба (935 тысяч).
В топ-30 нет представителей фигурного катания.
Топ рейтинга выглядит следующим образом:
1. Александр Овечкин, хоккей – 1,574 миллиона упоминаний;
2. Даниил Медведев, теннис – 1,169 млн;
3. Артем Дзюба, футбол – 935,3 тысячи;
4. Матвей Сафонов, футбол – 706,2 тысячи;
5. Алексей Миранчук, футбол – 688,9 тысячи;
6. Максим Глушенков, футбол – 680,6 тысячи;
7. Константин Тюкавин, футбол – 650,8 тысячи;
8. Мирра Андреева, теннис – 649,2 тысячи;
9. Андрей Рублев, теннис – 630,4 тысячи;
10. Александр Соболев, футбол – 617,5 тысячи;
...11. Ислам Махачев, ММА – 601,8 тысячи;
...19. Александр Головин, футбол – 393,1 тысячи;
...26. Александр Большунов, лыжные гонки – 328,9 тысячи.
Медведев возглавил рейтинг действующих российских спортсменов с самыми ценными личными брендами, Овечкин – 2-й, Дзюба – 3-й
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