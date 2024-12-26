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  • Овечкин – самый упоминаемый спортсмен в российских СМИ в 2024 году. Медведев – 2-й, Дзюба – 3-й, Сафонов – 4-й, Махачев – 11-й, фигуристов нет в топ-30 («Медиалогия»)
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Овечкин – самый упоминаемый спортсмен в российских СМИ в 2024 году. Медведев – 2-й, Дзюба – 3-й, Сафонов – 4-й, Махачев – 11-й, фигуристов нет в топ-30 («Медиалогия»)

Александр Овечкин возглавил рейтинг упоминания спортсменов в российских СМИ.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на компанию «Медиалогия». Рейтинг составлен за период с 1 января по 24 декабря 2024 года на основе более 100 тысяч источников – ТВ, радио, газет, журналов, информационных агентств и интернет-СМИ.

Медиаиндекс 39-летнего форварда «Вашингтона» составил 1,574 миллиона упоминаний. На втором месте – теннисист Даниил Медведев (1,169 миллиона), третью позицию занял нападающий «Акрона» Артем Дзюба (935 тысяч).

В топ-30 нет представителей фигурного катания.

Топ рейтинга выглядит следующим образом:

1. Александр Овечкин, хоккей – 1,574 миллиона упоминаний;

2. Даниил Медведев, теннис – 1,169 млн;

3. Артем Дзюба, футбол – 935,3 тысячи;

4. Матвей Сафонов, футбол – 706,2 тысячи;

5. Алексей Миранчук, футбол – 688,9 тысячи;

6. Максим Глушенков, футбол – 680,6 тысячи;

7. Константин Тюкавин, футбол – 650,8 тысячи;

8. Мирра Андреева, теннис – 649,2 тысячи;

9. Андрей Рублев, теннис – 630,4 тысячи;

10. Александр Соболев, футбол – 617,5 тысячи;

...11. Ислам Махачев, ММА – 601,8 тысячи;

...19. Александр Головин, футбол – 393,1 тысячи;

...26. Александр Большунов, лыжные гонки – 328,9 тысячи.

Медведев возглавил рейтинг действующих российских спортсменов с самыми ценными личными брендами, Овечкин – 2-й, Дзюба – 3-й

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
рейтинги
рейтинги
logoДаниил Медведев
logoАлександр Большунов
logoМирра Андреева
logoАлександр Овечкин
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Соболев
logoМаксим Глушенков
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