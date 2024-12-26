Александр Овечкин возглавил рейтинг упоминания спортсменов в российских СМИ.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на компанию «Медиалогия». Рейтинг составлен за период с 1 января по 24 декабря 2024 года на основе более 100 тысяч источников – ТВ, радио, газет, журналов, информационных агентств и интернет-СМИ.

Медиаиндекс 39-летнего форварда «Вашингтона» составил 1,574 миллиона упоминаний. На втором месте – теннисист Даниил Медведев (1,169 миллиона), третью позицию занял нападающий «Акрона» Артем Дзюба (935 тысяч).

В топ-30 нет представителей фигурного катания.

Топ рейтинга выглядит следующим образом:

1. Александр Овечкин , хоккей – 1,574 миллиона упоминаний;

2. Даниил Медведев, теннис – 1,169 млн;

3. Артем Дзюба, футбол – 935,3 тысячи;

4. Матвей Сафонов , футбол – 706,2 тысячи;

5. Алексей Миранчук , футбол – 688,9 тысячи;

6. Максим Глушенков , футбол – 680,6 тысячи;

7. Константин Тюкавин , футбол – 650,8 тысячи;

8. Мирра Андреева , теннис – 649,2 тысячи;

9. Андрей Рублев , теннис – 630,4 тысячи;

10. Александр Соболев , футбол – 617,5 тысячи;

...11. Ислам Махачев , ММА – 601,8 тысячи;

...19. Александр Головин , футбол – 393,1 тысячи;

...26. Александр Большунов , лыжные гонки – 328,9 тысячи.

Медведев возглавил рейтинг действующих российских спортсменов с самыми ценными личными брендами, Овечкин – 2-й, Дзюба – 3-й