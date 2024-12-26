  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о тренерской карьере: «Мне не 30 лет, чтобы начинать снизу. В таком возрасте пусть начинают те, кто по мячу один раз били. Анчелотти, Зидан – они же снизу не начинали»
37

Мостовой о тренерской карьере: «Мне не 30 лет, чтобы начинать снизу. В таком возрасте пусть начинают те, кто по мячу один раз били. Анчелотти, Зидан – они же снизу не начинали»

Александр Мостовой рассказал о планах на будущее.

Бывший футболист сборной России проходит обучение на тренерскую лицензию. 

«У нашей группы прошла аттестация, и пока все закончилось. Все ушли на праздники. Теперь соберемся только после больших выходных, и нам скажут, как дальше двигаться. Результаты аттестации тоже после праздников будут известны.

Что планирую дальше делать? Последние годы в жизни ничего не загадываю, потому что бессмысленно смотреть далеко вперед. Думаю, многие так делают. Если позовут в штаб или на стажировку, то пожалуйста. Я всегда открыт.

Поработать с Канчельскисом в «Динамо» Брянск? Он выдающийся футболист, и даже не в упрек брянскому «Динамо»… Если такой человек не нужен нашему большому футболу, то как это возможно вообще?! А мне не 30 лет, чтобы начинать снизу. В таком возрасте пусть начинают те, кто по мячу один раз били. Анчелотти, Зидан и еще 50 фамилий могу назвать – они же снизу не начинали. Они всю жизнь играли в футбол, а потом их назначили.

А так с Андреем Канчельскисом на связи. Желаю ему удачи», – сказал Мостовой

Канчельскис возглавил брянское «Динамо», вылетевшее в LEON Вторую лигу Б

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoДинамо Брянск
logoЗинедин Зидан
logoАндрей Канчельскис
logoВторая лига А
logoКарло Анчелотти
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой о Первой лиге: «Улетите на 2-3 часа от Москвы и спросите, что люди выберут: «Хорошо поесть, поспать или пойти на футбол?». Даже если билеты дешевле станут, ничего не поменяется»
36сегодня, 15:09
Михаил Гершкович: «Мостовой хочет стать тренером, глаза горят. Но сразу взять свисток и зайти в РПЛ – таких случаев не знаю. Все начинали с низших лиг»
21сегодня, 13:21
Александр Мостовой: «Абаскалю место в Comedy Club – его уровень. В футболе не получается, иди людей смеши, хоть какая-то будет польза обществу»
69сегодня, 11:50
Мостовой о словах Абаскаля про Угальде: «Лучше ему совесть найти, но это не всем дано. Есть деньги и возможности, то найти – легко. Так можно и Месси найти»
25сегодня, 09:53
Рекомендуем
Главные новости
«МЮ» пропустил после прямых ударов с угловых дважды за неделю
через 0
Бруну удален в матче с «Вулвс». Капитан «МЮ» получил 2 желтые – на 18-й и 47-й
79 минут назад
«Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед». 1:0 – Кунья забил прямым ударом с углового, Бруну удален за 2 желтые, Рэшфорда нет в заявке. Онлайн-трансляция
7613 минут назадLive
Вратарь «Енисея-2» Сорокин уже три дня работает волонтером на ликвидации катастрофы в Черном море: «Каждый маленький шаг важен – это вопрос нашего будущего»
427 минут назадФото
Мареска об 1:2 от «Фулхэма»: «Если обе команды атакуют быстро, игра превращается в баскетбол. Неприятно пропускать на 95-й»
931 минуту назад
Экс-боксер Хаттон назвал Роналду соперником мечты: «Он красивый парень, играл за «МЮ». Почему бы не нокаутировать его?»
2846 минут назад
Часть читателей Спортса’’ нашли чит в Аэрофутболе и теперь побеждают даже за «Янг Бойз». Попробуйте и вы
58 минут назадСпецпроект
Аршавин о словах Абаскаля про «Спартак»: «Когда приходит новый тренер, все, что было до него, можно выкинуть в трубу. Багажом можно воспользоваться или все в корне поменять»
9сегодня, 17:55
Аморим о том, что нужно исправить после 0:3 от «Борнмута»: «Все. Нужно играть как команда, а не пытаться делать все в одиночку. «МЮ» должен придерживаться своей идентичности»
21сегодня, 17:44
«Фулхэм» впервые за 45 лет обыграл «Челси» в гостях. Это лишь 3-я выездная победа команды над «синими»
21сегодня, 17:39
Ко всем новостям
Последние новости
Палмер об 1:2 с «Фулхэмом»: «Знали, что не выиграем каждый матч. Все изначально говорили, что «Челси» не претендует на титул. Мы потеряли контроль на 20 минут и поплатились за это»
11 минут назад
«Зенит» провел благотворительный турнир для юных футболистов от 9 до 15 лет, оставшихся без попечения родителей или находящихся в сложной жизненной ситуации
129 минут назад
Хаманн о Холанде: «Он молод и может играть где угодно, раньше его хотела «Бавария». Будет одним из немногих, кто сможет выбрать клуб, если покинет «Сити»
552 минуты назад
«Ковентри» Лэмпарда разгромил «Плимут» Руни в Чемпионшипе – 4:0. Все 4 мяча забили в 1-м тайме
7сегодня, 17:52
Беллингем посетил матч «Сандерленда». За команду Чемпионшипа играет младший брат Джуда
1сегодня, 17:17
Хаманн о возможном понижении «Сити»: «Это было бы настоящей катастрофой, большинство игроков вряд ли остались бы в Чемпионшипе. Клуб избежит обвинений и продолжит в АПЛ, думаю»
6сегодня, 16:46
В Уругвае застрелили 14-летнего вратаря «Монтевидео Сити Торке» из City Football Group. Игрок пытался уладить перебранку соседей
5сегодня, 16:25
Аканджи о шансах «Сити» на титул: «Это не наша цель сейчас, но сезон еще не закончен. Нужно сосредоточиться на каждом матче»
сегодня, 16:08
«Спартак» и «Краснодар» сыграют в первом матче Winline Зимнего кубка РПЛ 30 января. Опубликовано расписание турнира
9сегодня, 15:50
Рахимич о Пьяниче в ЦСКА: «Он говорит, что не встречал такого отношения даже в больших клубах, как «Барселона»
11сегодня, 15:31
Рекомендуем