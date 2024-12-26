Мусульмане раскритиковали Салаха в комментариях к рождественскому фото: «Ты не забьешь до конца сезона – это за неуважение к нашему любимому пророку Мухаммеду и всему мусульманскому сообществу»
Мохамед Салах стал объектом критики мусульман из-за рождественского фото.
Вингер «Ливерпуля» традиционно опубликовал в инстаграме фотографию с женой и двумя дочерями рядом с рождественской елкой.
Как и в прошлые годы, за эту публикацию египтянин получил много критики со стороны мусульманской общины, которая не принимает празднование христианского Рождества.
Среди комментариев есть такие: «Мы, мусульмане, восхищаемся тобой, и ты должен уважать нас»; «представьте, что вас зовут Мохамед Салах, и вы публикуете это»; «запомни мои слова: ты не забьешь ни одного гола до конца сезона, это за неуважение к нашему любимому пророку Мухаммеду и всему мусульманскому сообществу».
Фото: instagram.com
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Сorriere dello Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем