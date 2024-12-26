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Мусульмане раскритиковали Салаха в комментариях к рождественскому фото: «Ты не забьешь до конца сезона – это за неуважение к нашему любимому пророку Мухаммеду и всему мусульманскому сообществу»

Мохамед Салах стал объектом критики мусульман из-за рождественского фото.

Вингер «Ливерпуля» традиционно опубликовал в инстаграме фотографию с женой и двумя дочерями рядом с рождественской елкой.

Как и в прошлые годы, за эту публикацию египтянин получил много критики со стороны мусульманской общины, которая не принимает празднование христианского Рождества.

Среди комментариев есть такие: «Мы, мусульмане, восхищаемся тобой, и ты должен уважать нас»; «представьте, что вас зовут Мохамед Салах, и вы публикуете это»; «запомни мои слова: ты не забьешь ни одного гола до конца сезона, это за неуважение к нашему любимому пророку Мухаммеду и всему мусульманскому сообществу».

Фото: instagram.com

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Сorriere dello Sport
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