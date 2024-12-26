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НБА. «Орландо» примет «Майами», «Индиана» встретится дома с «Оклахомой» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.

«Орландо» примет на своей площадке «Майами», «Индиана» встретится дома с лидером Запада «Оклахомой», которая выиграла восемь матчей подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

Рождественский день

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
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