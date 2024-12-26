НБА. «Орландо» примет «Майами», «Индиана» встретится дома с «Оклахомой» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.

«Орландо » примет на своей площадке «Майами », «Индиана » встретится дома с лидером Запада «Оклахомой», которая выиграла восемь матчей подряд. НБА Регулярный чемпионат Рождественский день ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.