💥 Лифинцев победил в голосовании «Лучший спортсмен России-2024» на Спортсе’‘, Овечкин – третий

Спортс’’ подвел итоги выборов «Лучший спортсмен России-2024» , где проголосовали 9509 человек.

Пользователи назвали трех лучших спортсменов из шорт-листа редакции (там было 28 человек). Вам нужно было выбрать минимум 3 спортсменов и расставить их в виде рейтинга. За 1-е место в каждой заполненной анкете спортсмен получал три очка, за 2-е – два, за 3-е – одно.

Первое место – у пловца Мирона Лифинцева , который выиграл сразу 5 золотых медалей на ЧМ на короткой воде: две в личном зачете (50 и 100 метров на спине) и три в эстафетах.

На втором – хоккеист Сергей Бобровский , обладатель Кубка Стэнли-2024 и один из главных героев плей-офф НХЛ.

На третьем – еще одна легенда хоккея Александр Овечкин : гениально начал сезон (25 очков) и преследует Уэйна Гретцки в борьбе за вечный снайперский рекорд. Осталось 26 шайб.

Топ-10

1. Мирон Лифинцев (плавание) – 4676 очков

2. Сергей Бобровский (хоккей) – 3869

3. Александр Овечкин (хоккей) – 3389

4. Мирра Андреева (теннис) – 2649

5. Никита Кучеров (хоккей) – 1932

6. Аделия Петросян (фигурное катание) – 1524

7. Ислам Махачев (смешанные единоборствa) – 1187

8. Александр Большунов (лыжи) – 1010

9. Алексей Батраков (футбол) – 980

10. Данил «donk» Крышковец (киберспорт) – 843

💥 1863 пользователя поставили на первое место Мирона Лифинцева, 1504 – Сергея Бобровского, 1198 – Александра Овечкина, 781 – Мирру Андрееву, 612 – Никиту Кучерова, 607 – Аделию Петросян, 375 – Ислама Махачева, 332 – Александра Большунова, 312 – Данила «donk» Крышковца, 266 – Алексея Батракова, 211 – Алину Лысенко, 200 – Матвея Сафонова.

💥 3547 пользователей включили в свои анкеты Лифинцева, 3086 – Овечкина, 2955 – Бобровского. 2750 – Андрееву, 1854 – Кучерова, 1211 – Батракова, 1182 – Петросян, 1130 – Махачева, 1051 – Большунова, 968 – Шнайдер, 898 – Капризова, 824 – Сафонова, 774 – Крышковца, 671 – Петрова, 624 – Лысенко, 585 – Панарина.

Полные итоги голосования «Лучший спортсмен России-2024»