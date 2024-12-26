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Камила Валиева сможет вернуться к централизованным тренировкам 25 октября 2025 года

Валиева сможет возобновить централизованные тренировки 25 октября 2025 года.

Об этом рассказала гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова. 

Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года за допинг. Срок ее отстранения закончится 25 декабря 2025 года. 

«Для нас дисквалифицированный спортсмен – это не тот человек, который оторван от диалога с антидопинговыми структурами.

Мы продолжаем давать консультации, что можно и что нельзя делать. Они также участвуют в образовательных мероприятиях для того, чтобы показать другим спортсменам, что не надо делать, чтобы не испортить свою карьеру. 

Что касается возвращения к централизованным тренировкам, то Всемирный антидопинговый кодекс говорит, что можно это делать за два месяца до окончания дисквалификации.

Но в каждом конкретном случае мы дополнительно советуемся со Всемирным антидопинговым агентством или с международной федерацией», – сказала Логинова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoКамила Валиева
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ТАСС
Вероника Логинова
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