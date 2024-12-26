КХЛ. «Трактор» в гостях у «Автомобилиста», «Сибирь» сыграет с «Барысом»

В Фонбет Чемпионате КХЛ пройдут очередные матчи.

«Трактор » сыграет в гостях с «Автомобилистом », «Сибирь » встретится на выезде с «Барысом ».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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