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КХЛ. «Трактор» в гостях у «Автомобилиста», «Сибирь» сыграет с «Барысом»

В Фонбет Чемпионате КХЛ пройдут очередные матчи.

«Трактор» сыграет в гостях с «Автомобилистом», «Сибирь» встретится на выезде с «Барысом».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты матчей
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logoSports – Казахстан
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