МЧМ-2025. Швеция сыграет со Словакией, США против Германии

Стартует групповой этап МЧМ-2025.

Сборная Швеции сыграет со Словакией, США встретятся с Германией.

Турнир пройдет в Оттаве с 26 декабря по 5 января.

Россия отстранена от МЧМ по хоккею.

МЧМ-2025

Группа Б

Группа А

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь МЧМ-2025