Ротенберг о критике в интернете: «Это ботофермы, роботы. Какого успешного человека не критикуют? В лицо – только журналисты, и то редко. Болельщики с большим уважением всегда подходят»

Роман Ротенберг заявил, что его редко критикуют в лицо.

Главный тренер СКА ответил на вопросы журналиста «Спорт-Экспресса» Алексея Шевченко .

– Вы очень часто подвергаетесь критике в интернете, со стороны болельщиков. К вам кто-нибудь подходил, говорил в лицо что-нибудь?

– Это же ботофермы. Это же часть нашей жизни на сегодняшний день. Болельщики после каждой игры подходят, благодарят. И на выездах радуются. Болельщики других команд с большим уважением приходят, всегда дружественная атмосфера.

– Я был свидетелем, к вам действительно по-доброму относятся. В интернете вас в исчадие ада превращают. Как это получается?

– Сейчас роботы, боты везде. Главное, что идет прогресс. Знаете, какого успешного человека в мире не критикуют? Он, например, воспитал олимпийского чемпиона в любом виде спорта. Критика – это часть игры.

– Неужели ни разу не говорили в лицо? Да, у вас есть охрана, но она всегда отходит, если люди подходят к вам.

– Не знаю, каждый человек должен сам за себя постоять. Что касается критики в лицо – только от журналистов бывает. И то очень редко. Конструктивная критика приветствуется.

– А бывает обидная критика?

– На обиженных воду возят.

– Может, огорчает?

– Меня огорчает только ложь, – сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг .