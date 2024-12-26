Винисиус – игрок года по версии ESPN. Анчелотти – лучший тренер, сборная Испании – лучшая команда

ESPN назвал лучших игрока и тренера 2024 года.

Лучшим футболистом года по версии спортивного портала был признан вингер «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор. Возглавляющий мадридскую команду Карло Анчелотти назван тренером года.

Лучшей командой уходящего года стала сборная Испании , вингер «Барселоны» Ламин Ямаль победил в номинации «прорыв года». Матч «Реала » и «Манчестер Сити » (3:3) в четвертьфинале Лиги чемпионов был признан лучшим в году.

В женском футболе также подведены итоги: игрок года – Айтана Бонмати («Барселона»), лучшая команда – «Барселона», лучший тренер – Эмма Хейс («Челси», сборная США).