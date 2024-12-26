Винисиус – игрок года по версии ESPN. Анчелотти – лучший тренер, сборная Испании – лучшая команда
ESPN назвал лучших игрока и тренера 2024 года.
Лучшим футболистом года по версии спортивного портала был признан вингер «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор. Возглавляющий мадридскую команду Карло Анчелотти назван тренером года.
Лучшей командой уходящего года стала сборная Испании, вингер «Барселоны» Ламин Ямаль победил в номинации «прорыв года». Матч «Реала» и «Манчестер Сити» (3:3) в четвертьфинале Лиги чемпионов был признан лучшим в году.
В женском футболе также подведены итоги: игрок года – Айтана Бонмати («Барселона»), лучшая команда – «Барселона», лучший тренер – Эмма Хейс («Челси», сборная США).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем