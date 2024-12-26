Авербух за год нарушил ПДД 409 раз, Загитова – 210, Нагорный – 202
Илья Авербух в 2024 году нарушил ПДД 409 раз, Алина Загитова – 210.
Об этом сообщает «Постньюс», составивший рейтинг спортсменов, которые чаще всего нарушали правила дорожного движения.
Гимнаст Никита Нагорный за год получил 202 штрафа.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Постньюс
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