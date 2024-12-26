Сторона Тимощука в CAS о попытке УАФ лишить его лицензии и титулов: «Хрестоматийный пример дискриминации по политическим мотивам – за работу в «неправильной» стране»
Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал информацию об апелляции, поданной бывшим полузащитником сборной Украины. Среди прочего приводятся слова, которыми сторона Тимощука охарактеризовала сложившуюся ситуацию.
«Это хрестоматийный пример дискриминации по политическим мотивам в отношении одного из лучших игроков в истории украинского футбола.
УАФ была использована в качестве бейсбольной биты по политическим мотивам, чтобы наказать апеллянта за то, что он не оставил тренерскую работу в России, когда начался конфликт, и за то, что он не выступил с публичным осуждением.
Другими словами, УАФ наложила на апеллянта санкции, не имея на то правовых оснований, за то, что он был примерным мужем и отцом, а также преданным тренером (но в «неправильной» стране – по мнению УАФ), чье поведение не вписывается в политическую повестку УАФ.
Апеллянт утверждает, что органы УАФ не имели личной и имущественной юрисдикции для наложения санкций, поскольку он не зарегистрирован в украинском клубе. В любом случае апеллянт не нарушил ни одного правила УАФ, а наложенные санкции не имеют правовых оснований», – говорится в тексте заявления.
Тимощук успешно обжаловал в CAS решение УАФ лишить его тренерской лицензии и титулов
Тимощук в письме УАФ в 2022-м: «Если считаете, что лишение меня лицензии поможет достижению мира, я готов сам отказаться. Но футбол не должен быть средством политических манипуляций»
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