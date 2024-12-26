  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сторона Тимощука в CAS о попытке УАФ лишить его лицензии и титулов: «Хрестоматийный пример дискриминации по политическим мотивам – за работу в «неправильной» стране»
14

Сторона Тимощука в CAS о попытке УАФ лишить его лицензии и титулов: «Хрестоматийный пример дискриминации по политическим мотивам – за работу в «неправильной» стране»

Анатолий Тимощук счел попытку УАФ лишить его лицензии и титулов дискриминацией.

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал информацию об апелляции, поданной бывшим полузащитником сборной Украины. Среди прочего приводятся слова, которыми сторона Тимощука охарактеризовала сложившуюся ситуацию.

«Это хрестоматийный пример дискриминации по политическим мотивам в отношении одного из лучших игроков в истории украинского футбола.

УАФ была использована в качестве бейсбольной биты по политическим мотивам, чтобы наказать апеллянта за то, что он не оставил тренерскую работу в России, когда начался конфликт, и за то, что он не выступил с публичным осуждением.

Другими словами, УАФ наложила на апеллянта санкции, не имея на то правовых оснований, за то, что он был примерным мужем и отцом, а также преданным тренером (но в «неправильной» стране – по мнению УАФ), чье поведение не вписывается в политическую повестку УАФ.

Апеллянт утверждает, что органы УАФ не имели личной и имущественной юрисдикции для наложения санкций, поскольку он не зарегистрирован в украинском клубе. В любом случае апеллянт не нарушил ни одного правила УАФ, а наложенные санкции не имеют правовых оснований», – говорится в тексте заявления.

Тимощук успешно обжаловал в CAS решение УАФ лишить его тренерской лицензии и титулов

Тимощук в письме УАФ в 2022-м: «Если считаете, что лишение меня лицензии поможет достижению мира, я готов сам отказаться. Но футбол не должен быть средством политических манипуляций»

Опубликовал: Александр Суряев
logoАнатолий Тимощук
logoпремьер-лига Россия
logoСборная Украины по футболу
logoУАФ
Политика
logoCAS
logoЗенит
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тимощук в письме УАФ в 2022-м: «Если считаете, что лишение меня лицензии поможет достижению мира, я готов сам отказаться. Но футбол не должен быть средством политических манипуляций»
116вчера, 16:38
Тимощук о том, кто в «Зените» может забить со штрафного: «Клаудиньо, Дуглас, Глушенков. Халк здорово исполнял. Помню гол «Спартаку» – вратарь даже руки не успел поднять»
723 ноября, 08:58
Тимощук успешно обжаловал в CAS решение УАФ лишить его тренерской лицензии и титулов
9218 ноября, 15:35
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Англии. «Ман Сити» примет «Эвертон», «Челси» сыграет с «Фулхэмом», «МЮ» в гостях у «Вулвс», «Ливерпуль» против «Лестера»
3220 минут назад
Михаил Боярский: «Зенит» — как пружина. Сейчас съежился, а весной распрямится и снова станет чемпионом. В год 100-летия клуба иначе и быть не может»
39сегодня, 06:37
Поражение СКА с обратной заменой вратаря от Ротенберга, Дюков – единственный кандидат на пост главы РФС, Кахигао близок к «Спартаку», переполох из-за багажа Абаскаля и другие новости
26сегодня, 06:10
«Арсенал» и «Пэлас» играют второй раз за неделю – теперь в АПЛ. Артета опять победит?
21 декабря, 06:00Спецпроект
Аршавин допустил работу ассистентом тренера: «Возможно, но этот клуб будет маленьким. Главным пока себя не вижу. Брать ответственность за результат не хочу»
23сегодня, 04:00
Боярский о 75-летии: «Я стал злобным и ворчливым старикашкой. По-доброму завидую футболистам «Зенита». Их молодости, энергии, азарту, мастерству. Понимаю: я так не смогу»
50сегодня, 03:14
«Если есть санкции в отношении России, на каком основании их нет в отношении Израиля? Но мы боремся не за то, чтобы его забанили, а за то, чтобы нас разбанили». Митрофанов о ФИФА и УЕФА
220вчера, 21:35
Лаудруп – самый недооцененный игрок в истории по версии GiveMeSport. Мюллер – 2-й, Хендерсон – 3-й, Рибери – 6-й, Кэррик – 9-й
240вчера, 20:59
Санчо не вернется в «МЮ». Из-за успехов в сезоне «Челси» заплатит 25 млн фунтов – на 5 млн больше
68вчера, 20:43
Лисандро о кризисе «МЮ»: «Всегда привожу Месси в пример. Он много страдал в сборной, но продолжал идти вперед. Если он выдержал, то что остается другим? Надо быть терпеливыми, не сдаваться»
40вчера, 20:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Спортинг» уволил Жоау Перейру, сменившего Аморима в ноябре. Боржес будет новым главным тренером
5 минут назад
«Ливерпуль» – «Лестер». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
117 минут назад
«Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
4сегодня, 07:01
Мбаппе (92), Дибала (88) и Киммих (87) вошли в новую команду недели FC 25
1сегодня, 06:50Фото
Шаронов может возглавить «Макслайн». Клуб впервые вышел в Высшую лигу Беларуси
2сегодня, 06:49
Митрофанов о матчах с Брунеем, Сирией и Вьетнамом: «Их федерации входят в конгресс ФИФА, и голос каждой при принятии решения оказывает свое влияние»
4сегодня, 06:23
«Челси» – «Фулхэм». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
1сегодня, 05:55
Гасперини о лидерстве «Аталанты» в Серии А: «У нас не может быть долгосрочных целей – в этом и есть красота футбола. Никто не представлял нашей победы в Лиге Европы»
2сегодня, 05:43
«Манчестер Сити» – «Эвертон». Онлайн-трансляция начнется в 15:30
5сегодня, 05:23
«Станкович построил команду, Абаскаль тут ни при чем. Он хочет забрать все лавры себе». Колыванов о «Спартаке»
14сегодня, 03:48
Рекомендуем