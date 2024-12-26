Сторона Тимощука в CAS о попытке УАФ лишить его лицензии и титулов: «Хрестоматийный пример дискриминации по политическим мотивам – за работу в «неправильной» стране»

Анатолий Тимощук счел попытку УАФ лишить его лицензии и титулов дискриминацией.

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал информацию об апелляции, поданной бывшим полузащитником сборной Украины. Среди прочего приводятся слова, которыми сторона Тимощука охарактеризовала сложившуюся ситуацию.

«Это хрестоматийный пример дискриминации по политическим мотивам в отношении одного из лучших игроков в истории украинского футбола.

УАФ была использована в качестве бейсбольной биты по политическим мотивам, чтобы наказать апеллянта за то, что он не оставил тренерскую работу в России, когда начался конфликт, и за то, что он не выступил с публичным осуждением.

Другими словами, УАФ наложила на апеллянта санкции, не имея на то правовых оснований, за то, что он был примерным мужем и отцом, а также преданным тренером (но в «неправильной» стране – по мнению УАФ), чье поведение не вписывается в политическую повестку УАФ.

Апеллянт утверждает, что органы УАФ не имели личной и имущественной юрисдикции для наложения санкций, поскольку он не зарегистрирован в украинском клубе. В любом случае апеллянт не нарушил ни одного правила УАФ, а наложенные санкции не имеют правовых оснований», – говорится в тексте заявления.

Тимощук успешно обжаловал в CAS решение УАФ лишить его тренерской лицензии и титулов

Тимощук в письме УАФ в 2022-м: «Если считаете, что лишение меня лицензии поможет достижению мира, я готов сам отказаться. Но футбол не должен быть средством политических манипуляций»