Цели «Реала» на лето – правый защитник и хавбек типажа Крооса, центральный защитник больше не в приоритете. Зимой трансферов не будет

«Реал» определил стратегию на летнее трансферное окно.

Как пишет As, мадридский клуб не видит необходимости выходить на трансферный рынок в январе и планирует работу с прицелом на следующее лето.

Сообщается, что покупка центрального защитника больше не стоит на повестке благодаря прогрессу воспитанника Рауля Асенсио и адаптации опорника Орельена Тчуамени , которого Карло Анчелотти использует в центре обороны.

Трансфер Альфонсо Дэвиса на левый фланг обороны, где уже есть Фран Гарсия и Ферлан Менди , также не является приоритетом. Однако клуб продолжает следить за этой возможностью на рынке – «Реал» надеется, что Дэвис сдержит свое слово и выполнит договоренность о переходе в мадридский клуб после окончания контракта с «Баварией».

Основные усилия клуба в летнее окно будут сосредоточены на позиции правого защитника и центрального полузащитника.

Основным кандидатом на позицию справа в обороне является Трент Александер-Арнолд, чей контракт с «Ливерпулем » истекает летом 2025 года. Англичанин дал понять, что хочет играть за «Реал» и отверг все предложения о продлении контракта.

Что касается полузащитника, то клуб ищет игрока, похожего на Тони Крооса – способного организовывать игру команды и хорошо владеющего мячом. Серьезным кандидатом является Мартин Субименди из «Реал Сосьедад». Также обсуждался Витинья из «ПСЖ».