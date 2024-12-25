Лыжи. Чемпионат России. Большунов, Ардашев, Мальцев, Червоткин, Спицов, Мельниченко, Якимушкин выступят в марафоне
Большунов и Якимушкин пробегут марафон на чемпионате России по лыжным гонкам.
ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам
Кирово-Чепецк
Мужчины
50 км, масс-старт, свободный стиль
Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Старт-лист
5. Алексей Червоткин
6. Денис Спицов
7. Евгений Семяшкин
8. Андрей Мельниченко
9. Сергей Волков
10. Павел Соловьев
11. Антон Тимашов
12. Данила Карпасюк
13. Кирилл Кочегаров
14. Дмитрий Жуль
15. Андрей Кузнецов
16. Иван Якимушкин
17. Виктор Семенов
18. Дмитрий Баграшов
19. Егор Митрошин
Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
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