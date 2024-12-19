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Ширер о Рэшфорде: «Здорово, что Аморим не собирается иметь дело с пассажирами. Маркусу нужна помощь близких, 2 года назад он был очень сильной личностью на поле и вне его»

Алан Ширер высказался о ситуации с Маркусом Рэшфордом в «Манчестер Юнайтед».

Ранее Рэшфорд и Алехандро Гарначо не были включены в состав на воскресное дерби с «Манчестер Сити» (2:1) по решению Рубена Аморима. Главный тренер также обязал их вдвоем провести утреннюю тренировку на базе. Вчера сообщалось, что англичанин не поехал на выездной матч с «Тоттенхэмом», хотя аргентинец присоединился к команде.

«Очень здорово видеть, что [Аморим] способен оставить свой след в клубе и что он не собирается иметь дело с пассажирами.

Я думаю, [победа над «Сити»] стала для него хорошим результатом из-за того, кого он оставил [вне состава]. Это то, что должно было произойти в клубе. Если он собирается вернуть его туда, где они хотят быть, ему придется отправлять игроков – и им придется делать так, как он хочет, или уходить.

В «Манчестер Юнайтед» так уже давно не было. Если они не последуют за ним, он откажется от них или пристыдит их. Им решать, хотят ли они идти вместе с тренером или нет, он продемонстрировал непривычный подход.

Если говорить о Рэшфорде, кто бы ни заботился о нем, будь то члены семьи, агенты или кто-то еще, они должны ему помочь. Им нужно усадить его и сказать: «Вот в каком положении ты сейчас находишься. Ты хочешь вернуться туда, где ты был два года назад?» Он был очень сильной личностью, как на поле, так и за его пределами.

Всегда будут трудные времена в карьере, но кто-то должен поговорить с ним и сказать: «Либо это будет так, либо ты уйдешь. Все зависит от тебя, это твой выбор». Ему нужна рука помощи, это видно. Я не знаю, занимается ли кто-то этим или нет», – сказал экс-игрок «Ньюкасла» в подкасте The Rest Is Football.

Маркус Рэшфорд: «Не думаю, что сейчас мой пик. Не жалею о последних девяти годах. У меня есть мечты, я еще не там, где хочу быть»

Аморим о готовности Рэшфорда к новому вызову: «На его месте я бы обсудил все с тренером. Мне все равно, как одеты игроки «МЮ», я не смотрю в их тарелки. Главное – внимание к деталям»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mirror
logoМаркус Рэшфорд
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoРубен Аморим
logoАлан Ширер
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