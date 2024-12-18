Рубен Аморим: «Ситуация с Рэшфордом не влияет на «МЮ». Игроки сосредоточены на работе. Я сам был футболистом – мы немного эгоистичны»
Рубен Аморим заявил, что на «МЮ» не влияет шумиха вокруг Маркуса Рэшфорда.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» не попал в заявку на матч АПЛ против «Манчестер Сити» (2:1).
Позже футболист заявил о готовности к новому вызову, допустив уход из клуба.
«Футболисты гораздо проще. Они сосредоточены на работе. Я сам был футболистом, и мы немного эгоистичны. Эта ситуация даже не влияет на команду.
Мы проведем еще одну тренировку перед матчем с «Тоттенхэмом», но ситуация остается прежней для остальных футболистов.
Если тренируются хорошо, то я принимаю решение. Я ожидаю лучшего от футболистов каждый день», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
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