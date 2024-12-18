Рубен Аморим: «Ситуация с Рэшфордом не влияет на «МЮ». Игроки сосредоточены на работе. Я сам был футболистом – мы немного эгоистичны»

Рубен Аморим заявил, что на «МЮ» не влияет шумиха вокруг Маркуса Рэшфорда.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» не попал в заявку на матч АПЛ против «Манчестер Сити» (2:1).

Позже футболист заявил о готовности к новому вызову , допустив уход из клуба.

«Футболисты гораздо проще. Они сосредоточены на работе. Я сам был футболистом, и мы немного эгоистичны. Эта ситуация даже не влияет на команду.

Мы проведем еще одну тренировку перед матчем с «Тоттенхэмом», но ситуация остается прежней для остальных футболистов.

Если тренируются хорошо, то я принимаю решение. Я ожидаю лучшего от футболистов каждый день», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед » Рубен Аморим .