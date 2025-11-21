Флик о давлении на «Реал»: «Это серьезный соперник, но есть и другие – «Вильярреал», «Атлетико». «Барса» должна смотреть на себя и не сомневаться в своей игре»

Флик о Ла Лиге: «Реал» – серьезный соперник, но есть и другие.

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик высказался о давлении на «Реал» и других конкурентов в Ла Лиге .

После 12 туров каталонцы идут на 2-м месте в турнирной таблице, отставая от «Реала » на 3 очка. В субботу сине-гранатовые примут «Атлетик».

«Мы идем от матча к матчу – это то, что мы хотим делать. Мы знаем, что путь длинный, и, как было в прошлом сезоне, нельзя сомневаться в том, чего мы хотим и как мы хотим играть.

Мы понимаем, что «Реал» – серьезный соперник, но есть и другие, как «Вильярреал » или «Атлетико » – это отличные команды. В этом и суть. Мы должны смотреть на себя и отдавать максимум в каждом матче», – сказал Флик.