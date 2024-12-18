Рэшфорда не взяли на матч с «Тоттенхэмом», Гарначо отправился с «МЮ» (Manchester Evening News)

Маркус Рэшфорд не поехал на матч «Манчестер Юнайтед» с «Тоттенхэмом».

Манкунианцы завтра сыграют со «шпорами» в четвертьфинале Кубка английской лиги. Матч пройдет в Лондоне.

По данным Manchester Evening News, Алехандро Гарначо присоединился к партнерам перед предстоящим выездом, однако Маркус Рэшфорд отсутствовал, когда команда уезжала из Манчестера.

Ранее оба вингера не были включены в состав на воскресное дерби с «Манчестер Сити» (2:1) по решению Рубена Аморима. Главный тренер также обязал их вдвоем провести утреннюю тренировку на базе.

Рубен Аморим: «Ситуация с Рэшфордом не влияет на «МЮ». Игроки сосредоточены на работе. Я сам был футболистом – мы немного эгоистичны»

Рэшфорд о пропуске дерби: «Обидно. Что я буду делать? Сяду и поплачу. Или сделаю все возможное в следующий раз. Чувствую себя неправильно понятым, но не переживаю на этот счет»

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