Рэшфорда не взяли на матч с «Тоттенхэмом», Гарначо отправился с «МЮ» (Manchester Evening News)
Манкунианцы завтра сыграют со «шпорами» в четвертьфинале Кубка английской лиги. Матч пройдет в Лондоне.
По данным Manchester Evening News, Алехандро Гарначо присоединился к партнерам перед предстоящим выездом, однако Маркус Рэшфорд отсутствовал, когда команда уезжала из Манчестера.
Ранее оба вингера не были включены в состав на воскресное дерби с «Манчестер Сити» (2:1) по решению Рубена Аморима. Главный тренер также обязал их вдвоем провести утреннюю тренировку на базе.
Рубен Аморим: «Ситуация с Рэшфордом не влияет на «МЮ». Игроки сосредоточены на работе. Я сам был футболистом – мы немного эгоистичны»
Рэшфорд о пропуске дерби: «Обидно. Что я буду делать? Сяду и поплачу. Или сделаю все возможное в следующий раз. Чувствую себя неправильно понятым, но не переживаю на этот счет»
Рэшфорд тонет: не попал в заявку на матч с «Сити», клуб готов продать уже зимой
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий