Маркус Рэшфорд: «Не думаю, что сейчас мой пик. Не жалею о последних девяти годах. У меня есть мечты, я еще не там, где хочу быть»
– Сейчас середина моей карьеры. Не думаю, что сейчас мой пик. Я провел девять лет в АПЛ. Это время многому меня научило, помогло вырасти как игроку и как личности.
Я не жалею о последних девяти годах. Не буду сожалеть ни о чем в будущем, потому что я принимаю то, что происходит каждый день.
Иногда случаются плохие вещи, иногда – хорошие. Я стараюсь сохранять баланс.
– Лучшее впереди?
– Сто процентов. Таков мой менталитет.
Независимо от того, что обо мне говорят, у меня есть мечты. Я достиг часть из них. Но я еще не там, где хочу быть.
Когда ты достигаешь то, чего хочешь, то создаешь что-то другое. Это цикл, который никогда не завершается. Итоговой точки нет, – сказал футболист «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд.
В текущем сезоне Рэшфорд принял участие в 15 матчах АПЛ и забил 4 гола.
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