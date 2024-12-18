Маркус Рэшфорд: «Не думаю, что сейчас мой пик. Не жалею о последних девяти годах. У меня есть мечты, я еще не там, где хочу быть»

Маркус Рэшфорд заявил, что еще не достиг пика в карьере.

– Сейчас середина моей карьеры. Не думаю, что сейчас мой пик. Я провел девять лет в АПЛ . Это время многому меня научило, помогло вырасти как игроку и как личности.

Я не жалею о последних девяти годах. Не буду сожалеть ни о чем в будущем, потому что я принимаю то, что происходит каждый день.

Иногда случаются плохие вещи, иногда – хорошие. Я стараюсь сохранять баланс.

– Лучшее впереди?

– Сто процентов. Таков мой менталитет.

Независимо от того, что обо мне говорят, у меня есть мечты. Я достиг часть из них. Но я еще не там, где хочу быть.

Когда ты достигаешь то, чего хочешь, то создаешь что-то другое. Это цикл, который никогда не завершается. Итоговой точки нет, – сказал футболист «Манчестер Юнайтед » Маркус Рэшфорд .

В текущем сезоне Рэшфорд принял участие в 15 матчах АПЛ и забил 4 гола.

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