Газизов о лимите на иностранных тренеров: «Я всегда за отечественную школу. Как скажет регулятор, так и сделаем»
Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов высказался о возможном появлении лимита на иностранных тренеров.
Ранее появилась информация, что Министерство спорта РФ получило предложение ввести лимит на иностранных тренеров. Предполагается, что в штаб главного тренера должно входить не более двух иностранцев – остальные его члены должны быть местными специалистами.
«Ну, я всегда за отечественную школу тренеров, а как она будет действовать все-таки не мне решать. Как скажет регулятор, так и сделаем», – сказал Шамиль Газизов.
