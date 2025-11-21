Газизов о лимите на иностранных тренеров: «Я всегда за отечественную школу. Как скажет регулятор, так и сделаем»

Шамиль Газизов: я всегда за отечественную школу тренеров.

Генеральный директор «Динамо » Махачкала Шамиль Газизов высказался о возможном появлении лимита на иностранных тренеров.

Ранее появилась информация , что Министерство спорта РФ получило предложение ввести лимит на иностранных тренеров. Предполагается, что в штаб главного тренера должно входить не более двух иностранцев – остальные его члены должны быть местными специалистами.

«Ну, я всегда за отечественную школу тренеров, а как она будет действовать все-таки не мне решать. Как скажет регулятор, так и сделаем», – сказал Шамиль Газизов.

