Рэшфорд интересен четырем ведущим клубам Саудовской Аравии. Форвард «МЮ» не хочет уезжать из Европы (The Telegraph)
Сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов продать форварда уже в январе, однако на данный момент у Рэшфорда нет предложений – потенциальных покупателей не устраивает высокая зарплата футболиста, его текущая форма и поведение вне поля.
По информации The Telegraph, подписание нападающего «МЮ» рассматривают «Аль-Иттихад», «Аль-Хилаль», «Аль-Наср» и «Аль-Ахли», а также «Аль-Кадисия», не принадлежащая Суверенному фонду Саудовской Аравии (PIF). Ожидается, что клубы саудовской лиги попытаются подписать Рэшфорда летом.
Отмечается, что сделку может осложнить лимит на иностранных футболистов в Саудовской Аравии – каждый клуб может включить в заявку не более 8 легионеров старше 21 года. Кроме того, Рэшфорд не хочет покидать европейский футбол.
Контракт Рэшфорда с «МЮ» рассчитан до 2028 года. В сезоне-2024/25 Маркус отметился 4 голами и ассистом в 15 матчах АПЛ. Его статистику можно найти здесь.
Рэшфорд тонет: не попал в заявку на матч с «Сити», клуб готов продать уже зимой
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