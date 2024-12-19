Рэшфорд интересен четырем ведущим клубам Саудовской Аравии. Форвард «МЮ» не хочет уезжать из Европы (The Telegraph)

Маркус Рэшфорд интересен ведущим клубам Саудовской Аравии.

Сообщалось , что «Манчестер Юнайтед » готов продать форварда уже в январе, однако на данный момент у Рэшфорда нет предложений – потенциальных покупателей не устраивает высокая зарплата футболиста, его текущая форма и поведение вне поля.

По информации The Telegraph, подписание нападающего «МЮ» рассматривают «Аль-Иттихад », «Аль-Хилаль », «Аль-Наср » и «Аль-Ахли», а также «Аль-Кадисия», не принадлежащая Суверенному фонду Саудовской Аравии (PIF). Ожидается, что клубы саудовской лиги попытаются подписать Рэшфорда летом.

Отмечается, что сделку может осложнить лимит на иностранных футболистов в Саудовской Аравии – каждый клуб может включить в заявку не более 8 легионеров старше 21 года. Кроме того, Рэшфорд не хочет покидать европейский футбол.

Контракт Рэшфорда с «МЮ» рассчитан до 2028 года. В сезоне-2024/25 Маркус отметился 4 голами и ассистом в 15 матчах АПЛ. Его статистику можно найти здесь .

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