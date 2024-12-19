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Рэшфорд интересен четырем ведущим клубам Саудовской Аравии. Форвард «МЮ» не хочет уезжать из Европы (The Telegraph)

Маркус Рэшфорд интересен ведущим клубам Саудовской Аравии.

Сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов продать форварда уже в январе, однако на данный момент у Рэшфорда нет предложений – потенциальных покупателей не устраивает высокая зарплата футболиста, его текущая форма и поведение вне поля.

По информации The Telegraph, подписание нападающего «МЮ» рассматривают «Аль-Иттихад», «Аль-Хилаль», «Аль-Наср» и «Аль-Ахли», а также «Аль-Кадисия», не принадлежащая Суверенному фонду Саудовской Аравии (PIF). Ожидается, что клубы саудовской лиги попытаются подписать Рэшфорда летом.

Отмечается, что сделку может осложнить лимит на иностранных футболистов в Саудовской Аравии – каждый клуб может включить в заявку не более 8 легионеров старше 21 года. Кроме того, Рэшфорд не хочет покидать европейский футбол.

Контракт Рэшфорда с «МЮ» рассчитан до 2028 года. В сезоне-2024/25 Маркус отметился 4 голами и ассистом в 15 матчах АПЛ. Его статистику можно найти здесь.

Рэшфорд тонет: не попал в заявку на матч с «Сити», клуб готов продать уже зимой

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Telegraph
logoМаркус Рэшфорд
logoМанчестер Юнайтед
logoАль-Иттихад Джидда
logoвысшая лига Саудовская Аравия
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возможные трансферы
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