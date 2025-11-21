Гвардиола о борьбе за титул в АПЛ: «Настоящий сезон начинается сейчас. До марта мы будем играть каждые 3-4 дня. Главное – быть в верхней части таблицы»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола дал комментарий относительно борьбы за титул в АПЛ.
«Сезон состоит из двух частей: когда заканчивается летнее трансферное окно и когда заканчивается ноябрьский международный перерыв.
Перерыв завершился, и до марта мы будем играть каждые три-четыре дня. Сейчас начинается настоящий сезон. Главное – быть на верхней части таблицы, а ближе к концу сезона бороться за чемпионство.
Такая команда, как «Арсенал», выступает безупречно, причем не только в этом сезоне, но и в прошлом.
Такое же ощущение у меня было в прошлом сезоне, когда мы боролись против «Ливерпуля». У меня было чувство, что они не потеряют много очков. Если они смогут оторваться, догнать их будет сложно.
Отстающим командам приходится оказывать невероятное давление. Но сейчас только ноябрь. В ноябре еще ничего не решено. Быть осторожными нужно в феврале или марте. Сейчас начинается сезон», – сказал Пеп Гвардиола.