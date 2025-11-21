ЦСКА сыграет с махачкалинским «Динамо». Армейцы, приходите на ответный кубковый матч против махачкалинцев!
ЦСКА примет «Динамо» Махачкала в ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России.
Матч пройдет в среду, 26 ноября, в 18:00 на стадионе «ВЭБ Арена».
Первый матч четвертьфинала завершился победой «Динамо» (1:0). Поддержите красно-синих в домашнем кубковом матче против махачкалинцев!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
