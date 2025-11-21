Денис Адамов: «Жена больше по загранице любит путешествовать, а я загорелся – по России. Хочу в Якутию съездить зимой, когда там минус 60 – ощутить этот климат»

Денис Адамов рассказал о желании посетить Якутию зимой.

Вратарь «Зенита » Денис Адамов ответил на вопрос относительно путешествий.

– Что в плане глобальных путешествий по России или за границу?

– Моя жена больше по загранице любит путешествовать, а я как-то в последнее время загорелся путешествиями по России.

Хочется много мест посетить, но сейчас сын еще в таком маленьком возрасте, и с ним пока немножко тяжеловато куда-то далеко выбираться. Я думаю, еще 2-3 годика, и он будет готов к интересным, длительным путешествиям.

Много мест, куда хочется в России съездить. Сейчас, наверное, больше всего – на Алтай, по Кавказу много поездить.

Думаю, в ближайшем времени удастся все эти планы воплотить в жизнь. Карелию вот еще посетить. Уже пошел третий год жизни в Петербурге, и все никак туда не доедем.

– Вообще ни разу не был в тех краях?

– В ближайших местах был, в 150-200 километрах отсюда, но хочется подальше. Еще хочется съездить в Хибины, на полуостров Рыбачий.

Я бы еще в Якутию хотел съездить зимой. Когда там холода, когда температура минус 60. Даже не то, что там что-то посмотреть, а вот именно ощутить этот климат. Бывает, смотришь видео, когда там люди утром едут на работу, а там от холода стоит пар. Тоже хочется прочувствовать это на себе.

Кто-то мне говорит, что там вообще невозможно на улицу выйти, а кто-то уверяет, что если ветра нет, и солнышко, то минус 60, нормально ощущается, поскольку особо большой влажности там нет.

Я до 12 лет рос в Ульяновске, и помню такой момент из детства: на улице минус 28, по телевизору новости смотришь, а там говорят, что сегодня школа не работает, сидишь и радуешься. Но при этом никто дома не сидел. Если школа не работала, все шли гулять. Минус 30, гуляешь, не замерзаешь.

Сейчас бывает минус 5 на улице, в Питере, влажность, ветер, и уже невозможно выйти. Возможно, потому что в детстве я ощущал иначе. Значит, все-таки есть разница, – сказал Денис Адамов.