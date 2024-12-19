Аморим о готовности Рэшфорда к новому вызову: «На его месте я бы обсудил все с тренером. Мне все равно, как одеты игроки «МЮ», я не смотрю в их тарелки. Главное – внимание к деталям»
Игроки ранее не попали в заявку на матч АПЛ с «Манчестер Сити» (2:1). Аморим объяснил это так: «Я обращаю внимание на все: как вы едите, как одеваетесь. Это просто мой выбор»
Впоследствии Рэшфорд, не попавший в заявку на матч с «Тоттенхэмом» в Кубке английской лиги, заявил о готовности к новому вызову.
«На его месте я, наверное, обсудил бы все с тренером. Но, ребята, давайте сосредоточимся на «Тоттенхэме»!
Я жду, что каждый день все игроки будут тренироваться, а вне тренировок выполнять определенные обязательства. Я не знаю, как они одеваются, так как вижу их только в форме. Я не знаю, что они едят, я не смотрю в их тарелки – я лишь хотел подчеркнуть это.
Мне все равно, как одеты мои игроки, главное – внимание к деталям. Я жду, что каждый из них будет готовиться к матчам наилучшим образом. Я сосредоточусь на игре и постараюсь выжать из Маркуса максимум», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
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