  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аморим о готовности Рэшфорда к новому вызову: «На его месте я бы обсудил все с тренером. Мне все равно, как одеты игроки «МЮ», я не смотрю в их тарелки. Главное – внимание к деталям»
18

Аморим о готовности Рэшфорда к новому вызову: «На его месте я бы обсудил все с тренером. Мне все равно, как одеты игроки «МЮ», я не смотрю в их тарелки. Главное – внимание к деталям»

Рубен Аморим прокомментировал свои слова о Маркусе Рэшфорде и Алехандро Гарначо.

Игроки ранее не попали в заявку на матч АПЛ с «Манчестер Сити» (2:1). Аморим объяснил это так: «Я обращаю внимание на все: как вы едите, как одеваетесь. Это просто мой выбор»

Впоследствии Рэшфорд, не попавший в заявку на матч с «Тоттенхэмом» в Кубке английской лиги, заявил о готовности к новому вызову.

«На его месте я, наверное, обсудил бы все с тренером. Но, ребята, давайте сосредоточимся на «Тоттенхэме»!

Я жду, что каждый день все игроки будут тренироваться, а вне тренировок выполнять определенные обязательства. Я не знаю, как они одеваются, так как вижу их только в форме. Я не знаю, что они едят, я не смотрю в их тарелки – я лишь хотел подчеркнуть это.

Мне все равно, как одеты мои игроки, главное – внимание к деталям. Я жду, что каждый из них будет готовиться к матчам наилучшим образом. Я сосредоточусь на игре и постараюсь выжать из Маркуса максимум», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
logoМаркус Рэшфорд
logoКубок английской лиги
logoТоттенхэм
logoРубен Аморим
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рэшфорд интересен четырем ведущим клубам Саудовской Аравии. Форвард «МЮ» не хочет уезжать из Европы (The Telegraph)
13сегодня, 10:05
Рубен Аморим: «Ситуация с Рэшфордом не влияет на «МЮ». Игроки сосредоточены на работе. Я сам был футболистом – мы немного эгоистичны»
12вчера, 11:58
Аморим о готовности Рэшфорда к новому вызову: «Он прав – у нас в «МЮ» сейчас самый сложный вызов. Я хочу помочь Маркусу, такие таланты нужны клубу»
25вчера, 09:51
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Канчельскис возглавил брянское «Динамо», вылетевшее в LEON Вторую лигу Б
1010 минут назад
Месси, Салах, Палмер, Кроос, Левандовски, де Брюйне – в рейтинге лучших игроков года от The Guardian на местах с 40-го по 11-е
1622 минуты назад
Рэтклифф вложил в «МЮ» еще 100 млн долларов и увеличил долю в клубе до 28,94%. Средства пойдут на развитие инфраструктуры, а не на зимние трансферы
729 минут назад
Маттеус о Винисиусе: «Второй Неймар. Подначивает публику, вступает в стычки, провоцирует. Считаю правильным «Золотой мяч» Родри – у него больше интеллекта и харизмы»
6551 минуту назад
«Ювентус» хочет подписать Распадори из «Наполи» и может включить Данило или Фаджоли в сделку
17сегодня, 11:56
Йорк хочет возвращения Погба в «МЮ»: «Он не пьет, следит за собой, можно рискнуть и предложить ему двухлетний контракт. Поль лучше тех полузащитников, которые есть в клубе»
44сегодня, 11:24
Миятович об Анчелотти: «Лучший тренер в истории, в «Реале» вряд ли появится кто-то похожий на него. Будут более молодые и современные тренеры, но найти кого-то с такими качествами почти невозможно»
10сегодня, 11:10
Кубок английской лиги. 1/4 финала. «МЮ» в гостях у «Тоттенхэма»
103сегодня, 11:05
«Твое место в зоопарке, а не на поле». Синго получил расистские комментарии после удара шипами в лицо Доннаруммы, «Монако» поддержал защитника
11сегодня, 11:05
Федорищев о поздравлении «Акрона» в канале «Крыльев»: «Цель в том, чтобы самарский спорт был един. Хочется чтобы мы, самарцы, поздравляли тольяттинцев. И мы будем это делать»
21сегодня, 10:47
Ко всем новостям
Последние новости
Гарначо и Диалло возмущены обвинениями в сливе информации о составах «МЮ» перед матчами. Клуб встал на защиту игроков
35 минут назад
Мантуан о соперниках «Зенита»: «Не только «Краснодар», но и «Динамо», «Локо», «Спартак», ЦСКА. Если будем делать все четко и уверенно, то не будем страдать, как в прошлом году»
938 минут назад
Экс-президент «Оренбурга» Еремякин о долге «Химок» за Веру: «Миллион до сих пор не выплачен. До ареста Садыгова обещали, что 18 декабря поступят деньги, рассчитаются»
549 минут назад
Экс-президент «Оренбурга» Еремякин о Слишковиче: «Передавая дела, сказал: «Первый тренер, которым довольны на всех уровнях». Результаты пока не такие хорошие, а отношение не меняется»
5сегодня, 11:52
Сака об «Арсенале»: «Мы ничего не боимся, готовы бороться за каждый трофей. Можно гордиться прогрессом, но мы хотим сделать следующий шаг и выиграть что-то»
9сегодня, 10:40
«Латышонок – лучший вратарь России в 2024 году. Акинфеев пусть отдыхает. Если бы Игорь закончил в прошлом году, назвал бы его лучшим из лучших». Кавазашвили о голкиперах
23сегодня, 10:27
24 декабря в Москве пройдет новогодняя футбольная викторина от «Квиз Плюс»
сегодня, 10:00Реклама
«Челси» – «Шэмрок Роверс». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
1сегодня, 09:42
Лига конференций. «Челси» примет «Шэмрок Роверс», «Астана» в гостях у АПОЭЛ, «Динамо» Минск на выезде сыграет с «Панатинаикосом»
6сегодня, 09:28
Синго извинился перед Доннаруммой за удар в лицо шипами: «Это было неумышленно, но я увидел его серьезную рану. Желаю скорейшего выздоровления»
5сегодня, 08:40
Рекомендуем