Геннадий Орлов: «Мостовой достоин премии «Джентльмен года». Он мужественно проявил себя в поединке с бандитами»

Геннадий Орлов: Мостовой мужественно проявил себя в поединке с бандитами.

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на вручение премии «Джентльмен года» вингеру «Зенита» Андрею Мостовому.

«Замечательно, что Мостовой получил премию «Джентльмен года». Красивая церемония, шьют фрак. Он мужественно проявил себя в поединке с бандитами.

Мостовой – игрок основного состава, иногда не появляется на поле, но парень хороший, достоин награды», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

23 октября на Вязовой улице хавбека «Зенита» попытались запихнуть в машину, но футболист смог убежать, а позже обратился в полицию. Задержаны четверо исполнителей в возрасте от 20 до 21 года – утверждалось, что подозреваемые являются студентами Морской академии в Санкт-Петербурге, организатор попытки похищения – студент-второкурсник. Октябрьский районный суд Петербурга отправил под стражу на 2 месяца четверых обвиняемых.